Певец из Донецка выразил свою любовь Тине Кароль (Аудио). Новости

Певец Алексей Донцов (Dontsov), который из-за войны вынужден был переехать из Донецка в Казахстан, посвятил песню поп-диве Тине Кароль.

«Ее голос – мой наркотик. Она невероятная! Она – Тина Кароль... Любовь, которой уже 10 лет, я перенес еще со студенчества… Я благодарен Тине Кароль за каждую ее пропетую историю жизни, за каждое ее выступление, за каждое интервью, которые вдохновляют меня и сейчас на написание новых лирических песен», – прокомментировал «Донецким новостям» свою песню Алексей.

В своей песне он сравнивает Тину Кароль с величественной Аргентиной, которой вдохновлялся писатель Кортасар, и признается, что именно песни певицы много раз подталкивали его к свершениям и творческим проявлениям себя. «Мелодия и буквально несколько строчек появились в моей голове очень давно, но они не были привязаны к Тине Кароль. Целый год мелодия, записанная на диктофон телефона, "лежала" без дела», – рассказал Алексей.

По его словам, песни Тины Кароль не раз его выручали. «Мне хотелось ей сказать "спасибо": написать письмо – не факт, что дойдет, узнать номер телефона и отправить sms – не то. Поэтому решил посвятить ей песню. Я пришел в студию с мелодией и парой строк. Слова рождались уже в процессе.Изначально песня была на русском языке и была подарком для Тины. Так что это я делал не ради пиара или чтобы она попала на украинские радиостанции. После того, как была готова демо-версия и ее прослушали мои друзья, мне посоветовали сделать англоязычную версию. На мой взгляд, песня на английском языке получила новую окраску», – заметил певец.

Стоит отметить, что Алексей Донцов попал в список фаворитов Национального отбора на «Евровидение-2018» от государства Сан-Марино. «Мои друзья рассказали мне, что в этом году Сан-Марино устраивает отбор на конкурс для всех желающих. Это, наверное, связано с тем, что в этой стране нет достаточного количества исполнителей, чтобы провести открытый кастинг… Ну, и еще куча нюансов. Друзья посоветовали мне тоже попробовать свои силы. Я снял видео на уже готовую песню и отправил ее на кастинг», – рассказал Алексей.

По его словам, он не особо рассчитывал на успех. «Через некоторое время мои друзья сообщили, что моя песня попала в топ-30 композиций, из которых жюри должно было выбрать именно ту, которая попадет в следующий этап – отборочный конкурс в Лондоне (на этом этапе к девяти представителям Сан-Марино присоединяется победитель открытого конкурса). Активизировались все мои друзья из разных стран, мое видео собрало самое большое количество лайков – около 10 тыс., но это не позволило попасть в следующий этап – в топ-10, так как уже по ходу были чуть-чуть изменены правила. А в финал вышла девушка, у которой всего лишь тысяча голосов. Пересчет судьи сделали по странам, а не по количеству. Схематика сложная и описывать ее нет смысла», – рассказал украинец, добавив, что его друзья из Польши, услышав песню «Tina», предложили записать укороченный вариант до трех минут и отправить на отборочный тур «Евровидения-2018».

Отметим, что 25 января Тине Кароль исполнилось 33 года.

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