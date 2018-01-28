Ситуация в пунктах пропуска днем 28 января. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 28 января, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Марьинка»:

Виктор: «14:08. 3 часа назад очереди были маленькие в оба направления, едьте кому надо сегодня».

КПВВ «Новотроицкое»:

Мария: 13:57. Родители 1 час назад проехали Украину, никого, сразу на проверку».

КПВВ «Гнутово»:

Андрей: «13:36. Ехал вчера, из Мариуполя, на Гнутово приехал в 10:30, было машин 10, в сторону Донецка, в сторону Мариуполя 0 машин, пешей очереди тоже мало».

КПВВ «Станица Луганская»:

Алека: «13:11. В сторону Украины в 8 утра уже было более 100 человек, обратно не более 30».

О ситуации на других КПВВ не сообщается.

Читайте также: