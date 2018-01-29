Закон о реинтеграции Донбасса не оправдал ожиданий народа, – Менендес. Новости

Закон №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» содержит больше предвыборной риторики, чем юридических терминов, и не оправдывает ожиданий украинцев по возвращению Донбасса. Об этом в интервью Ukrlife.TV рассказал сооснователь гуманитарной организации «Ответственные граждане» Энрике Менендес.

«Главный вывод из принятия этого закона, что люди, находящиеся у власти, сделали ставку на радикальную часть электората. Приняв этот закон, они де-факто ничего не меняют. Режим делает ставку на тех людей, которые поддерживают ужесточение. Закон о деоккупации/реинтеграции, в котором об этом нет ни слова, вообще не юридический документ, там так много слишком общих формулировок», – говорит он.

По его мнению, в законе №7163 есть две главные вещи – укрепление президентской власти и расширение его полномочий и признание документов о рождении и смерти, выданных в «ДНР» и «ЛНР». «Расширяются полномочия президента перед выборами, потому что он может вводить чрезвычайное положение в отдельных районах, и тем самым блокировать там проведение выборов, или иметь возможность давления путем введения военно-гражданских администраций в разных городах, а не только в тех, что на линии фронта», – считает Менендес.

Он отмечает, что согласно документу, закон №7163 не отменяет режим АТО, который был введен Советом национальной безопасности и обороны Украины: «АТО превратиться в войну только после того, как АТО завершится, а война будет объявлена. АТО завершает СНБО, о чем СНБО не объявило, значит у нас по-прежнему режим АТО».

Менендес также считает, что норма закона, по которой ответственность за разрушения на Донбассе возлагают на Россию, не будет действовать, пока не объявлено военное положение. «Юридически, если Российская Федерация называется агрессором, должно быть объявлено военное положение, до этого – это просто игра слов. До этого это АТО, а по Конституции Украины абсолютно все разрушения, потери имущества, которые произошли в результате АТО, компенсируются за счет государственного бюджета Украины, вне зависимости от того, кем они были сделаны», – отмечает он.

Сооснователь «Ответственных граждан» убежден, что украинские власти не хотят возвращать Донбасс, несмотря на то, что согласно опросам, 92% украинцев выступают за возвращение региона. «В 2015 году Верховная Рада уже назвала Россию агрессором. Что нового? Зачем? Что это дает? Знаете, в этом проявляется один из самых главных, на мой взгляд, моментов во внутренней украинской политике. У нас в стране как никогда высок разрыв между чаяниями простого народа и правящей политической верхушкой. Потому что правящая политическая верхушка в своих внутренних ментальных установках уже попрощалась с Донбассом. Они его уже не возвращают. Это произошло еще два года назад – Донбасс они возвращать не хотят», – сказал Менендес.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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