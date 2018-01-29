Чем дальше от фронта, тем меньше готовность к компромиссам по Донбассу, – социолог. Новости

В результате социальных опросов, проведенных в 2016-2017 годах, о том, нужно ли Украине идти на компромиссы для урегулирования конфликта на Донбассе, немного больше людей считают приемлемым то, ранее считали неприемлемым, но разрыв еще довольно высокий. Об этом в эфире «Черноморской телерадиокомпании» рассказал эксперт фонда «Демократические инициативы» Руслан Кермач.

«Если смотреть в региональном разрезе, мы стабильно видим, что, чем дальше от зоны ведения боевых действий мы отдаляемся, т. е., условно респонденты западных регионов, там есть 8% граждан, которые считают, что можно идти на любые компромиссы. На Донбассе склонность к любым компромиссам значительно выше», – говорит он.

По его словам, в Донецкой и Луганской областях примерно одинаковое число респондентов согласны на компромиссы ради мира. «Летом прошлого года мы проводили исследование именно на Донбассе – в Донецкой и Луганской областях. Мы увидели примерно одинаковое 41% и 39%, примерно на одном уровне часть граждан, которые считают, что нужно идти на любые компромиссы и те, которые считают, что нужно на ограниченные компромиссы идти», – продолжает Кермач.

Эксперт добавил, что разрыв между восточными и западными регионами во мнениях остается довольно большим. «Чем дальше от зоны боевых действий, тем больше считают, что нужно [возвращать Донбасс] военным путем. Чем ближе к зоне проживания тех, кто страдает от этого, несет потери и потенциально может оказаться в зоне эскалации конфликта, тем больше считают, что это не нужно», – сказал он.

В целом же по Украине, по данным фонда «Демократические инициативы», каждый второй украинец считает, что нужно идти на компромиссы по Донбассу, но не на все, отметил Руслан Кермач.

Как сообщалось ранее, по мнению социологов, большинство украинцев согласны с тем, что для урегулирования конфликта на Донбассе необходимо идти на компромиссы, но на эмоциональном уровне общество пока что не готово.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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