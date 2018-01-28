Охранник и друг: В зоне АТО служит четырехлапый рядовой Райан с позывным «Рай» (Фото). Новости

На Донбассе со своим хозяином – бойцом Вооруженных сил Украины – служит доберман Рай. Он неоднократно попадал под обстрелы и имеет немало боевых шрамов, однако, сохранил доброе сердце и очень приветлив к людям. Об этом говорится в сюжете «Военного телевидения Украины».

Так, военнослужащий Александр рассказал, что четвероногого друга ему подарил побратим. «Выслал мне такой подарок из Коломыи (Ивано-Франковская обл.). Теперь охраняем вдвоем», – сказал боец.

Кличку щенку не пришлось выбирать. «Долго не выбирали, так пришло. Рядовой – Райан. Будешь Раем. Такой маленький Рай у нас есть. Другая порода не нужна. Доберман – это, можно сказать, человек», – рассказал Александр.

По его словам, где бы военные ни находились, Рай все время что-то ищет, вынюхивает. «Только обстрел или еще что, он такой маячок – все слышит, все видит. Ночью тоже помогает. Собаки ночью видят приблизительно на 50 метров, т.е. то, что человек не может. А слышит на все 100 метров», – говорит Александр.

Рай и Александр несколько раз попадали под обстрел. «Бежит возле меня. Где я, там и он. Не оставляет хозяина. Попадал под обстрел АГС. Столько уже шрамов у него», – сказал боец.

Хозяин старается тренировать Рая, когда есть свободное время. Но отмечает, что под обстрелами не особо натренируешь.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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