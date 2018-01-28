Восьмилетняя жительница Донецка стала финалисткой конкурса «Яркие дети Украины» (Фото). Новости

Сегодня, 28 января, в Донецкой области состоялся второй отборочный тур вокального конкурса «Яскраві діти України». В финал вышла восьмилетняя жительница Донецка Даша Реброва. Об этом на своей на своей странице в Facebook сообщил заместитель председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации Игорь Стокоз.

«Даша Реброва, г. Донецк, 8 лет. Вышла в финал конкурса "Яскраві діти України"», – написал он, опубликовав фото финалистки.

Областной отборочный этап конкурса проходил в Краматорске.

«А еще порадовал тот факт, что практически все песни исполнялись на украинском и английском», – написал он.

Для участия в конкурсе в Краматорск приехали более сотни вокалистов из Константиновки, Славянска, Мирнограда, Дружковки, Добропольского района, Донецка, Светлодарска, Лимана, Мангуша, Мариуполя, Доброполья, Былбасовки, Славянского и Волновахского районов, с. Ольгинки, с. Вольного, Опытного (Бахмутский р-н), Родинского (Покровский р-н), Торецка, Покровска.

Вокальный конкурс «Яскраві діти України» – конкурс детского творчества в рамках международного фестиваля San-Remo Junior-2018.