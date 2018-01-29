«Власти ДНР» в этом году будут пиариться на гречке, – Губарев. Новости

В связи с «выборами» в «ДНР» осенью 2018 года, в течение года местная «власть» будет пиариться раздачей гречки, прибавками к пенсиям по 15 руб. в месяц. Такое мнение в своей колонке в местной газете высказал «народный губернатор Донецкой области» периода 2014 года Павел Губарев.
Он отметил, что у «власти ДНР» есть опыт как успешных, так и провальных актов коммуникации с общественностью. «Хотя последних, по моему мнению, значительно больше», – пишет Губарев.
«Медийная демократия (возможность придать публичность острой проблеме) является чуть ли не единственной формой демократии в ЛДНР. Поэтому в 2018 году мы увидим много пиара – как провластного, так и оппозиционного. Власть будет пиариться раздачей гречки, прибавками к пенсиям по 15 руб. в месяц, повышением зарплат бюджетникам, а также докладывать об успехах правительства ДНР в промышленности, сельском хозяйстве, борьбе с коррупцией и т.д. Оппозиция же будет писать и говорить о злоупотреблениях власти, проблемах в экономике и социальной напряженности», – продолжил бывший «народный губернатор».
Поэтому текущий год, по мнению Губарева, в этом смысле будет очень интересным. «Выборы же. А также вечные и безальтернативные Минские соглашения», – резюмировал он.
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