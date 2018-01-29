В Киеве переселенки открыли образовательный центр: Готовят к ВНО. Новости

В Киеве переселенки открыли образовательный центр для подготовки учеников к ВНО. Об этом рассказала одна из основательниц центра, переселенка Владислава Бандурко.
По ее словам, из Донецка она переехала в 2014 году. «Практически самое начало всех событий. Был май, я заканчивала бакалаврат в Донецком национальном университете. Все было предопределено: магистратура, аспирантура в любимом городе, в родном вузе, где рядом родные и друзья, замечательная команда преподавателей. Переезжали буквально побыть лето у друзей подальше от взрывов. Но уже практически 3,5 года, как переехали», – рассказывает Владислава Бандурко.
Переселенка рассказала, что созданию студии предшествовало репетиторство, а уже потом вместе со своей подругой она открыла в столице образовательный центр. «У меня есть замечательная подруга Анастасия Харькова, она в Киев переехала раньше, чем я, тоже занималась преподаванием. И вот совместно – сначала один маленький офис, потом побольше, а теперь у нас их 2. И я думаю, что это еще не предел. Главное – понимать, зачем ты это делаешь», – отметила Бандурко.
На сегодняшний день в центрах работает уже 20 преподавателей. «Первый огромный и основной проект – курсы подготовки к ВНО, и основное направление там – абитуриенты. Мы начинали как очень сильная команда химиков и биологов», – сообщила основательница центра.
В этом году стартовал еще один проект – альтернативной школы. «У нас есть 6-й класс, они работают по интегрированной и очень интересной программе: 6-й и 7-й класс вместе аттестуются за 2 года», – сообщила переселенка.
Напомним, для лиц, которые живут и учатся на временно неподконтрольных украинской власти территориях Донбасса, процедура регистрации на Внешнее независимое оценивание (ВНО) упрощена.
Источник: Громадське радіо
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