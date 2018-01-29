В Виннице многие переселенцы не хотят регистрироваться как ВПЛ. Новости

В Виннице официально зарегистрированы 11 тыс. переселенцев, но эта цифра может быть гораздо выше, так как не все хотят получать этот статус. Об этом в эфире «Громадського радіо» рассказала советница по вопросам внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) Министерства социальной политики и Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Людмила Неверицкая.

«По сравнению с Харьковской и Днепропетровской областью, которые находятся ближе к местам боевых действий, конечно, в нашей области меньше, и согласно статистике, эта цифра постоянно уменьшается. Эта цифра в органах власти не соответствует действительности, потому что сложно высчитать, сколько действительно людей к нам приехало, многие не хотят регистрироваться и получать статус внутренне перемещенного лица», – говорит она.

По ее словам, из-за того, что власти не знают реального количества переселенцев, сложно разрабатывать для них какие-либо программы. «Для программ всеукраинского и местного уровня нам нужно знать реальную цифру прямых бенефициаров. Мы пока что не можем этого точного высчитать, точной репрезентативности у нас нет», – продолжает Неверицкая.

Советник МинВОТ и Минсоцполитики также назвала причины, по которым переселенцы не хотят регистрироваться как ВПЛ. «Первая причина – чтобы обратиться в уполномоченные органы, законодательно установлена процедура с большим числом справок. Люди просто боятся бюрократии. Во-вторых, люди боятся проверок, потому если люди получают социальную помощь для ВПЛ, к ним могут приходить органы социальной защиты с проверкой. И много людей просто не хотят иметь этот статус, что они ВПЛ. Они переехали в определенную громаду и проживают там на равных с другими гражданами», – сказала она.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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