В 2014 году было время и пространство для диалога с Донбассом, – Менендес. Новости

В 2014 году Донбассу нужно было дать «немного перевариться у себя внутри» и возможность договориться жителям между собой, потому что в обществе существовал гражданский конфликт, но украинские политики упустили этот момент. Об этом в интервью Ukrlife.TV рассказал сооснователь гуманитарной организации «Ответственные граждане» Энрике Менендес.

«Митинги на одной площади были люди, которые выступали за единство с Украиной, на этой же площади стояли люди под флагами "ДНР" или под российскими флагами. Многие не хотели вступать в состав России, а хотели независимости Донбасса, кто-то хотел в состав России. Там не было единства, но это все были жители Донбасса, и каждый из них имел право на свои позиции, мнения и заблуждения», – говорит он.

По его мнению, момент переговорного процесса с Донбассом в 2014 году новые украинские власти упустили. «Более того, жесткая риторика, которая звучала в Киеве в те дни, подтверждала опасения [жителей Донбасса]. Абсолютно дурацкий эпизод с отменой региональных языков дал дополнительную почву. Призывы лидеров общественного мнения в Facebook, сколько лайков и репостов они собирали в 2014 году, что на Донбассе все недочеловеки, что всех их нужно наказать и лишить права голоса. Это все было. Радикализация настроений – это то, что упустили политики, а недальновидные использовали, чтобы сделать себе карьеру», – считает Менендес.

Он добавил, что не только украинская власть и элиты Донбасса упустили возможность для переговоров, но и Кремль. «И Киев, и Москва, и Донецк в тот момент проявили колоссальную политическую близорукость, я имею ввиду политические элиты, недальновидность, не сумев сесть за стол переговоров и договориться, чтобы не было войны», – сказал представитель «Ответственных граждан».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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