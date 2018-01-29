Донецк: Территория завода «Точмаш» в январе (Фото). Новости

В неподконтрольном Донецке спустя три года боевых действий за аэропорт здание завода «Точмаш», расположенное в Киевском районе города, выглядит заброшенным. Видео территории, снятое в январе 2018 года, появилось в интернете.

«Небольшая прогулка в кварталах возле аэропорта Донецка. Воспользовавшись редкой зимней погодой решили пройтись. Три года спустя после ожесточенных боев за терминалы донецкого аэропорта», – написал автор видео.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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