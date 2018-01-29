Донецк: Территория завода «Точмаш» в январе (Фото). Новости

В неподконтрольном Донецке спустя три года боевых действий за аэропорт здание завода «Точмаш», расположенное в Киевском районе города, выглядит заброшенным. Видео территории, снятое в январе 2018 года, появилось в интернете.
«Небольшая прогулка в кварталах возле аэропорта Донецка. Воспользовавшись редкой зимней погодой решили пройтись. Три года спустя после ожесточенных боев за терминалы донецкого аэропорта», – написал автор видео.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»
Читайте также:
- Университет «ДНР» зазывает студентов на украинском языке (Фотофакт)
- Снегопад в Донецке и прощание с елкой (Фото)
- Донецк: Зимние забавы у «Донбасс Арены» (Фото)
- Донецк: Безлюдные зимние Поляна сказок и Детская железная дорога (Фото)
- Донецк: Крещение в парке им. Щербакова (Фото)
- Крещенский Сочельник в Донецке (Фото)
- Метель в Донецке: ДТП, дрожащие очереди и снежный город (Фото)
- Опубликованы новые фото автовокзала «Западный» в Донецке
- Донецк в первую неделю нового года (Фото)
Комментарии