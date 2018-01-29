В «ДНР» на картах показали, где размещены «национализированные» базовые станции (Фото). Новости

В «ДНР» ввели в эксплуатацию свыше 100 «национализированных» базовых станций мобильного оператора Life. Об этом 28 января сообщил «министр связи ДНР» Виктор Яценко в Telegram.

«Есть о чем доложить гражданам: введено в эксплуатацию более 100 бывших базовых (станций – ред.) Life», – утверждает Яценко.

Также он опубликовал карты, где отмечены места размещения и зона сигнала введенных в эксплуатацию станций.

Напомним, в «ДНР» максимально усиливают «Феникс». Еще 21 января работу в эфире начали около 30 базовых станций Донецка, оставшихся от другого мобильного оператора – Life. На 22 января – уже 40 станций. Они были «национализированы» и перенастроены на работу в сети «Феникс». Как известно, первую станцию Life в подобном режиме в «ДНР» запустили еще 17 января. Всего же, в «ДНР» около 300 станций Life. Именно на подключение их всех Яценко и нужен был минимум месяц, чтобы обеспечить стабильную работу «Феникса».

При этом представители оператора «Феникс» отмечают, что услуги Vodafone в «ДНР» хоть и нестабильны, но нужны «республике», так как собственные сети «Феникса» пока не в состоянии обслуживать миллион пользователей Донецка и Макеевки.

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