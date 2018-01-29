В Украине огромная диспропорция фактов рождения и смерти на неподконтрольных территориях. Новости

В Украине наблюдается значительная диспропорция между количеством зарегистрированных в украинских органах власти фактов рождения и смерти на неподконтрольной территории Крыма и Донбасса и ориентировочными реальными показателями рождения и смертности. Об этом на своей странице в Facebook сообщила помощник-консультант народного депутата Украины Натальи Веселовой Олеся Цыбулько.

«Ориентировочное количество фактов рождения и смерти на оккупированных территориях с 2014 года – 372 тысячи. Официальные украинские органы зафиксировали 31 тысячу! Диспропорция поражает», – написала она.

На прошлой неделе эту ситуацию, а также новый законопроект №7463 о процедуре получения свидетельств о рождении и смерти обсудили с экспертами в ходе круглого стола в МинВОТ «Пути устранения дискриминации в сфере регистрации фактов рождения и смерти лиц на оккупированных территориях Украины».

Как отметила Олеся Цыбулько, в принятом Верховной Радой законе 7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» прописана процедура регистрации свидетельств о рождении и смерти, выданных на неподконтрольных территориях Донбасса, но даже если этот закон будет подписан президентом Украины, это будет дискриминацией по отношению к крымчанам.

«В законопроекте, поданном Натальей Веселовой, предусмотрено внедрение административной процедуры и для крымчан, и для оккупированного Донбасса. Там предлагается не признание документов, а составление органами РАГСа акта, фактически перерегистрации путем составления акта, поэтому это не является признанием документов», – сказала она.

Как сообщалось ранее, в Верховной Раде 28 декабря зарегистрирован законопроект №7463, которым предлагается упростить процедуру регистрации в Украине лиц, родившихся или умерших на временно неподконтрольной территории. Инициатором законопроекта выступила народный депутат Наталья Веселова, соавтор – Олеся Цыбулько. В настоящее время законопроект передан и находится на рассмотрении в шести парламентских комитетах.

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