Сводка из зоны АТО за 28 января: версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки в целом зафиксировано 4 обстрела украинских позиций. Об этом сегодня, 29 января, сообщили в штабе АТО.

На луганском направлении в вечернее время незаконные вооруженные формирования активизировались в районе Светлодарской дуги. Противник из минометов калибром 120 мм и крупнокалиберных пулеметов несколько раз вел огонь вокруг Луганского. Минометы этого же калибра противник применил по позициям сил АТО неподалеку Троицкого.

На донецком направлении из гранатометов незаконные вооруженные формирования обстреливали опорные пункты сил АТО у Широкино.

В «ДНР» сообщают, что «за прошедшие сутки ВС Украины 6 раз нарушили режим прекращения огня. Применялись минометы калибром 82 мм, различные типы гранатометов, крупнокалиберное стрелковое оружие. Под огнем оказались районы 4-х прифронтовых населенных пунктов».

Также в «ДНР» сообщают, что «подразделения украинских силовиков утром обстреляли из минометов поселок Александровка Петровского района Донецка, выпустив по населенному пункту 4 мины калибром 120 мм».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики за минувшие сутки 4 раза обстреляли позиции ЛНР. Обстрелам подверглись районы сел Логвиново и Калиново. Огонь велся из минометов калибрами 120 мм и 82 мм и вооружения БМП».