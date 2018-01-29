Донецк: Окраины аэропорта в январе 2018 года (Фото). Новости

В неподконтрольном Донецке на улице Стратонавтов, расположенной в Киевском районе города и непосредственной близости к разрушенному аэропорту, много поврежденных и заброшенных домов. Как выглядят прифронтовые окраины Донецка в январе 2018 года, запечатлели местные жители.

Во многих частных домах разрушены снарядами крыши, осколками посечены заборы и окна. «Конечно, никто не живет. Ушли, надо оно им. Они вообще могут рухнуть. Это Стратонавтов, а там дальше – Взлетная идет», – комментирует автор.

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