Донецк: Окраины аэропорта в январе 2018 года (Фото). Новости

Донецк: Окраины аэропорта в январе 2018 года (Фото)

ДН

29.01.18 12:43dnews.dn.uaНовости

Фото: скриншот видео

В неподконтрольном Донецке на улице Стратонавтов, расположенной в Киевском районе города и непосредственной близости к разрушенному аэропорту, много поврежденных и заброшенных домов. Как выглядят прифронтовые окраины Донецка в январе 2018 года, запечатлели местные жители.

Во многих частных домах разрушены снарядами крыши, осколками посечены заборы и окна. «Конечно, никто не живет. Ушли, надо оно им. Они вообще могут рухнуть. Это Стратонавтов, а там дальше – Взлетная идет», – комментирует автор.

 

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