Путиловский мост в Донецке в январе 2018 года (Фото). Новости

В неподконтрольном Донецке спустя три года ожесточенных боев за аэропорт Путиловский мост, расположенный в Киевском районе города, остается в руинах. Видео, как выглядит путепровод в январе 2018 года, появилось в интернете.

По одну сторону от Путиловского моста расположен центральный железнодорожный вокзал Донецка, по другую – поселок Спартак. Под мостом проходит железная дорога. «Под Путиловский мост она заходит, который рухнул. Рельсы ржавые, а вот в мае 2014 года я еще ездил по этой железной дороге. Сейчас, пока светло, тут тихо, мирно, ничего не прилетает, а как потемнеет – кто его знает», – комментирует автор видео.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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