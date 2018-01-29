В «ДНР» ввели ограничения на продажу SIM-карт. Новости

В «ДНР» ввели ограничения на продажу пакетов местного «республиканского» мобильного оператора «Феникс». Об этом сегодня, 29 января, в соцсети сообщил «министр связи ДНР» Виктор Яценко.

«С сегодняшнего дня вводим ограничение на продажу симкарт "Феникс" – до 2-х штук на паспорт», – написал Яценко.

Напомним, по признанию «министра связи ДНР» Виктора Яценко, продажи стартовых пакетов «Феникса» после отключения Vodafone увеличились с 500-1000 до 25 тыс. пакетов в день. По состоянию на 22 января «Феникс» прибавил более 170 тыс. новых абонентов (по некоторым данным, после этого реализовано еще около 80 тыс. стартовых пакетов). Правда, оператор оказался к такому не готов. «Это видно по очередям, по перегрузке сети "Феникс". Мы пытаемся делать все, чтобы сбалансировать нагрузку и расширить покрытие сначала в Донецке, а потом в целом по ДНР. Такие объемы продаж, как сейчас, нам не были нужны. Потому что мы понимали, какая будет нагрузка на сеть», – заявил он.

Также сообщалось, что в «ДНР» максимально усиливают «Феникс». Еще 21 января работу в эфире начали около 30 базовых станций Донецка, оставшихся от другого мобильного оператора – Life. На 22 января – уже 40 станций. Они были «национализированы» и перенастроены на работу в сети «Феникс». Как известно, первую станцию Life в подобном режиме в «ДНР» запустили еще 17 января. Всего же, в «ДНР» около 300 станций Life. Именно на подключение их всех Яценко и нужен был минимум месяц, чтобы обеспечить стабильную работу «Феникса».

При этом представители оператора «Феникс» отмечают, что услуги Vodafone в «ДНР» хоть и нестабильны, но нужны «республике», так как собственные сети «Феникса» пока не в состоянии обслуживать миллион пользователей Донецка и Макеевки.

29 января в «ДНР» на картах показали, где размещены «национализированные» базовые станции.

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