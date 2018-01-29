В Луганской области получатели самых высоких пенсий приезжают из «ЛНР». Новости

В Луганской области в декабре 2017 года зафиксировали значительную загруженность специалистов Пенсионного фонда Украины из-за увеличения числа пенсионеров из неподконтрольной территории региона, обращавшихся за пенсией впервые. Об этом сообщается в «Отчете о работе советников по вопросам внутренне перемещенных лиц Министерства социальной политики Украины» за период с 1 по 31 декабря 2017 года.

«Увеличение сумм пенсионных выплат после пенсионной реформы побуждает тех пенсионеров, которые до этого не пересекали линию разграничения, ехать в Украину за новой пенсией. Максимальная пенсия по возрасту 10 340 грн», – говорится в документе.

Отмечается, что наибольшее число получателей самых высоких пенсий – жители неподконтрольной территории Луганской области. «По статистике ГУПФУ в Луганской области 70% получателей максимальных пенсий – жители временно неподконтрольных территорий – это города Луганск, Антрацит, Ровеньки, Алчевск. Все это является причинами значительного увеличения первичных обращений за возобновлением пенсий в Украине», – сказано в отчете.

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