В Донецкой области подозревают 50-70% переселенцев в пенсионном туризме. Новости

В Донецкой области, по неофициальным данным, большая часть переселенцев приезжают за получением украинской пенсии, а после этого возвращаются на неподконтрольную территорию. Об этом сообщается в «Отчете о работе советников по вопросам внутренне перемещенных лиц Министерства социальной политики Украины» за период с 1 по 31 декабря 2017 года.

«Приблизительно 50% запросов, которые попадают на рассмотрение в Минсоцполитики касаются жилищных проблем ВПЛ. Отсутствие действенного механизма решения этой проблемы приводит к возвращению части ВПЛ к предыдущему местожительству, а отсутствие социальной поддержки на неподконтрольной территории приводят к тому, что 50-70% ВПЛ Донецкой области (по неофициальным данным) это лица, которые систематически перемещаются за социальными выплатами из ОРДЛО* и возвращаются назад», – говорится в отчете.

Согласно документу, в декабре 2017 года советниками национального уровня Министерства социальной политики большинство консультаций и разъяснений для специалистов Управлений Пенсионного фонда и социальной защиты касались проблем идентификации детей и переселенцев, которые потеряли документы, а также постановки на учет лиц без постоянного местожительства для их дальнейшей социальной защиты.

*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей

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