В Донецкой области подозревают 50-70% переселенцев в пенсионном туризме. Новости

В Донецкой области, по неофициальным данным, большая часть переселенцев приезжают за получением украинской пенсии, а после этого возвращаются на неподконтрольную территорию. Об этом сообщается в «Отчете о работе советников по вопросам внутренне перемещенных лиц Министерства социальной политики Украины» за период с 1 по 31 декабря 2017 года.
«Приблизительно 50% запросов, которые попадают на рассмотрение в Минсоцполитики касаются жилищных проблем ВПЛ. Отсутствие действенного механизма решения этой проблемы приводит к возвращению части ВПЛ к предыдущему местожительству, а отсутствие социальной поддержки на неподконтрольной территории приводят к тому, что 50-70% ВПЛ Донецкой области (по неофициальным данным) это лица, которые систематически перемещаются за социальными выплатами из ОРДЛО* и возвращаются назад», – говорится в отчете.
Согласно документу, в декабре 2017 года советниками национального уровня Министерства социальной политики большинство консультаций и разъяснений для специалистов Управлений Пенсионного фонда и социальной защиты касались проблем идентификации детей и переселенцев, которые потеряли документы, а также постановки на учет лиц без постоянного местожительства для их дальнейшей социальной защиты.
*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей
Читайте также:
- В Луганской области получатели самых высоких пенсий приезжают из «ЛНР»
- Минсоцполитики не хочет менять позицию о пенсиях неподконтрольному Донбассу, – Тука
- Как экс-переселенцам восстановить пенсионные выплаты: Рекомендации юристов
- Пенсионер решился на переезд на подконтрольную Украине территорию: Алгоритм действий
- Проверки переселенцев на дому должны признать противоправными в апелляционном суде, – правозащитники
- Еврокомиссии отправлено письмо о выплате пенсий переселенцам и неподконтрольному Донбассу, – Немыря
- ВР игнорирует законопроект о пенсиях неподконтрольному Донбассу и переселенцам, – Немыря
- Блокировка пенсий экс-переселенцев: Комментарий Ревы
- Справки переселенцам-пенсионерам не отменят: В законопроекте о Донбассе этого не учли
- Обидели пенсионера, обижена вся семья: Омбудсмен настаивает на выплатах пенсий жителям Донбасса
Комментарии