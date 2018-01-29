На Донетчине задержан мужчина, подозреваемый в развращении детей. Новости

В Добропольском районе задержан мужчина, который подозревается в развращении 7-летнего ребенка. Об этом сегодня, 29 января, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

26 января в органы полиции обратилась жительница одного из поселков Добропольского района с заявлением о том, что сожитель развращает ее 7-летнего сына. По словам женщины, в тот день 38-летний мужчина подошел к мальчику, который направлялся в туалет, и совершил в отношении него развратные действия. Кроме того, мальчик сообщил матери, что таким образом отчим «общался» с ним неоднократно.

Во время проведения следственно-оперативных мероприятий в полицию обратился еще один житель того же поселка с заявлением о том, что указанное лицо в течение 6 последних лет осуществляло развратные действия в отношении его 14-летнего пасынка.

Данные по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией по ч.1 ст. 156 (совершение развратных действий в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста) УК Украины. Проверяется причастность мужчины к совершению аналогичных преступлений в отношении других детей. В настоящее время мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении указанных преступлений и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

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