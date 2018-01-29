Куратор из колонии «ЛНР» давал мошенникам «наводку» на жертв . Новости

Трое мужчин, имея сообщника – заключенного из временно неподконтрольной территории – представлялись сотрудниками полиции и выманивали у граждан деньги за «освобождение их родственников из тюрьмы». Мошенники были задержаны в Никольском (Донецкая обл.) во время очередного преступления. Об этом сегодня, 29 января, сообщает пресс-служба Никольского отделения полиции Донецкой области.

В состав преступной группы входили двое жителей Мариуполя, 31 и 35 лет, и 27-летний житель неподконтрольной части Луганской области. По словам задержанных, все они были ранее не знакомы, но имеют общего друга, который отбывает наказание в одной из колоний Луганска. Мужчина из заключения отправлял сообщникам на подставные телефоны смс-сообщения с адресами и личными данными потенциальных жертв, вымышленными историями о «преступлениях», которые якобы совершили их родственники, и суммой выкупа.

Как правило, звонили пожилым людям в возрасте от 70-ти до 90 лет. Представлялись сотрудниками полиции и сообщали пенсионерам, что их дети или внуки совершили тяжкое преступление. После к делу подключались так называемые «исполнители», которые выезжали по указанному адресу и требовали выкуп.

Так, на днях злоумышленники забрали последние сбережения у 82-летней женщины. 6 тыс. грн отдала пенсионерка мошенникам, поверив, что спасает от тюрьмы своего внука, который якобы сбил человека во время ДТП. Только через день, когда парень позвонил бабушке, она поняла, что страшная история является вымыслом.

Отлаженную схему нарушили сотрудники уголовного розыска Никольского отделения полиции. 25 января трое участников преступной группы были задержаны во время выполнения очередного «задания» от куратора «из зоны». При себе у мошенников были подставные телефоны с новыми сим-картами, банковские карты и деньги.

В настоящее время сотрудники полиции проверяют лиц, которые могут быть причастны к указанным мошенническим действиям, и устанавливают всех пострадавших от их преступной деятельности. Подозреваемые сотрудничают со следствием и дают показания. Досудебное расследование продолжается. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины («Мошенничество»).

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