Били током, угрожали застрелить и прогнать через мины: Освобожденный из «ДНР» рассказал о плене. Новости

В плену «ДНР» 30-летний Игорь Яковенко провел почти 2,5 года. Его задержали в Горловке в августе 2015 года, приняв за корректировщика огня и шпиона. Мужчину пытали и грозились убить. Сейчас он в Киеве, а на неподконтрольной территории у него стались жена и 4-летний сын. Об этом освобожденный пленник рассказал в интервью телеканалу «112 Украина».

«В 2014 году я был в Дебальцево, потом пришлось как-то крутиться. Когда стали бомбить, были мысли выезжать. У меня дядя в Николаеве, я хотел вывезти семью туда, предложения были, но по каким-то причинам моя жена отказалась и не захотела уезжать. Было видно, что идет накал в середине, люди стали другие, злее», – вспоминает он.

По его словам, его задержали в Горловке после проведения «референдума» в «ДНР». «Я не брал в нем участие, потому что поддерживаю Украину… Это было 9 августа 2015 года. Пришел брат жены с биноклем, и говорит: "Пошли посмотрим". Это Гольмовский район. Пошли посмотреть, где что падает, чтобы в случае чего идти в подвал. Я его уговаривал не ходить, но не уговорил и самого не пустил. Мы прошли 20-30 метров от дома, ничего не увидели, стали отходить от этого места, подъехала машина и нас приняли за корректировщиков огня и шпионов», – рассказывает Игорь.

Он говорит, что бинокль брату его жены достался от отца-моряка, это была старая и массивная оптика. Через некоторое время его отпустили, а Игорь остался в плену и подвергался пыткам, после которых сейчас немного заикается. «Я думаю, что он может быть рассказал им что-то обо мне, чего на самом деле не было… Били током, и психологически прессинг был: "Я тебе прострелю и ноги, и руки, вывезем на минное поле, пойдешь по полю – выживешь, не выживешь". Поставили перед фактом – либо говоришь, либо перережут горло», – говорит бывший пленник.

В неподконтрольном Дебальцево у Игоря осталась гражданская жена и 4-летний сын Демьян. «У них все нормально, в Дебальцево живут. Я понимаю, что могу их не скоро увидеть, но буду прикладывать усилия, чтобы вывезти их с той территории и начать новую жизнь. Вернуться хочу, но когда мы заберем те земли. Служить хотел, но сейчас у меня дилемма – семья и стать на ноги. Это две приоритетные точки», – добавил он.

Напомним, 27 декабря вблизи КПВВ «Майорск» прошел обмен пленными между Украиной и «Л/ДНР». Украинская сторона передала 273 человека в обмен на 74 заложника. Однако одна украинка по семейным обстоятельствам отказалась выезжать на подконтрольную территорию и приняла решение остаться в Донецке. При этом 7 человек в день обмена отказались ехать в «Л/ДНР».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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