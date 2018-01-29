«Лицо войны»: В США представили портрет Путина из гильз с Донбасса (Фото). Новости

В Нью-Йорке (США) в Украинском институте Америки открылась выставка под названием «Пять элементов войны», в числе экспозиций которой двухметровый портрет президента Российской Федерации Владимира Путина, выполненный из гильз, собранных на Донбассе. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» рассказала соавтор картины Дарья Марченко.

«Мы использовали материалы друзей, которые пошли на фронт, а сама идея возникла во время Майдана. У нас фурор. У нас фурор был в Чикаго, у нас фурор в Нью Йорке. Все все понимают, объяснять... Объяснений еще хотят, но и без объяснений люди шокированы, люди под впечатлением», – сказала она.

По ее словам, идея создания картины появилась у активиста Майдана – украинского художника Даниэля Грина. Картина выполнена из гильз, собранных на Донбассе украинскими военными, и называется «Лицо войны».

Фото: скриншот видео

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»