Пойду служить в ВСУ по-настоящему: Освобожденный из «ДНР» о плене . Новости

В плену «ДНР» 25-летний Алексей Канарский провел три года. В канун праздника, 31 декабря 2014 года, его сняли с автобуса на одном из междугородних блокпостов, не объясняя причин. Под пытками его заставили признаться в преступлениях, которые он не совершал. Об этом освобожденный из плена Алексей Канарский рассказал в эфире телеканала UATV.

«31 декабря 2014 года я ехал из города Шахтерска в Торез, меня сняли с маршрутки. Что это были казаки, я узнал намного позже, когда меня привезли в бывшее здание СБУ на ул. Щорса, 62. Как только они меня взяли, начали говорить, что я – военнослужащий ВСУ, артиллерист. Меня сразу посадили на "яму", в подвал. Потом пытки, избиения и я подписал эти бумажки», – рассказывает он.

По его словам, от него требовали письменно признать, что он является военнослужащим ВСУ, хотя мужчина даже не был в армии, а с чем связано было задержание и какие для этого были предпосылки Алексей не знает: «Я последних два года работал в колхозе, на ферме».

В плену над заключенным периодически издевались и избивали. «Один раз меня даже пытались поменять. Это было 11 января 2015 года. Меня привезли куда-то в Донецк, посадили в какую-то комнату, пристегнули наручниками к стеллажу, и мы там с парнем просидели 20 суток, пристегнутые наручниками. Я пытался выжить. Мне они сказали, что я нужен для обмена, если бы не нужен был для обмена – давно убили бы», – вспоминает мужчина.

Об обмене Алексей узнал, когда в макеевскую колонию №97, где его держали, принесли бумажки, которые должны были подписать заключенные об отказе от претензий. «27 декабря 2017 года нас подняли около 5 утра и начали собирать на обмен. Я не верил еще дня 4 после обмена. Сейчас я нахожусь на лечении в "Феофании", но со здоровьем, вроде бы, уже все нормально», – говорит он.

О планах на будущее освобожденный пленник говорит немного: «Хотел пойти служить, по-настоящему. Может месть, может злость за потерянных мои три года».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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