Донецкий национальный университет изменил жизнь Винницы. Новости

С перемещением Донецкого национального университета из Донецка в Винницу город приобрел мощную научную базу для подготовки профессионалов по многим специальностям, за обучением по которым жители раньше выезжали в другие регионы. Об этом в эфире «Громадського радіо» рассказала советница по вопросам внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) Министерства социальной политики и Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Людмила Неверицкая.

«Это мощная научная организация. В ней большой профессорский состав. Мы с ними работаем, мы с ними общаемся. Многие дети, взрослые, которые переезжали в Винницу, уже закончили ДонНУ. Сейчас много местных, мои знакомые, друзья идут учиться в донецкий университет. Многие получают там образование, и он не рассматривается, как нечто эвакуированное и отдельное, а на уровне с другими университетами», – говорит она.

По ее словам, в ДонНУ есть много специальностей и специализаций, профессий и направлений, которых до этого не было в Виннице или были не настолько высокого уровня. «До появления Донецкого национального университета много специальностей в Виннице можно было закончить только на бакалавра или в частном каком-то вузе. Приезжает научное учреждение IV уровня аккредитации и многие дети-выпускники, абитуриенты остаются в Виннице учиться в ДонНУ, а не едут, как раньше, в Киев или Львов, в соседние области, где могут дать высший образовательный уровень – магистра», – продолжает Неверицкая.

Она также добавила, что в вузе-переселенце готовят профессиональных юристов. «В Донецком национальном университете есть мощный юридический факультет. До этого в Виннице юридический факультет был только в составе Винницкого аграрного университета и там только уровни специалиста или бакалавра. В ДонНУ вы можете отучиться и получить магистра, и не нужно для этого ехать в Киев или Харьков», – сказала советник Минсоцполитики и МинВОТ.

Как сообщалось ранее, 16 сентября 2014 года в Донецкий национальный университет пришли вооруженные люди в камуфляже без знаков различия. Они захватили гараж с машинами и кадровый отдел с документами. Потом они с оружием в руках привели все руководство университета в актовый зал. Многие студенты и преподаватели тогда решили покинуть город. Сегодня ДонНУ в Виннице – один из самых крупных работодателей. Вуз-переселенец сохранил прежние 10 факультетов, только экономический факультет слился с факультетами финансов и учета. Университет в Виннице занимает четыре больших здания, в которых трудятся около тысячи сотрудников и обучаются 6 тыс. студентов.

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