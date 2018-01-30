Во Львове создадут Центр поддержки переселенцев и детей-сирот. Новости

Во Львове создадут Центр социальной поддержки детей-сирот и внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщает пресс-центр Львовского городского совета.

Во время сессии депутаты проголосовали за постановление «О создании Центра социальной поддержки лиц из числа детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, и внутренне перемещенных лиц». Центр создадут на ул. Венгерской, 2 (правое крыло), и здесь, кроме проживания, можно будет получить профессиональную юридическую и психологическую помощь. Решение поддержали 59 депутатов. Центр будет подчиняться Управлению социальной защиты Львовского городского совета.

«Мы получили серьезную поддержку немецких налогоплательщиков, и за эти деньги мы делаем полностью ремонт этого помещения. Это постановление прописано в соответствии с требованиями соглашения, которые подписывал Львовский городской совет. Мы отстояли максимум интересов громады города Львова, потому что мы действительно имеем там достаточно мест для временного пребывания детей-сирот. Мы еще хотим найти поддержку различных религиозных общин, которые могли бы помогать, как мы имеем пример по другим нашим учреждениям», – отметил мэр Львова Андрей Садовый.

«В первую очередь мы предусматриваем этот центр для детей-сирот, а также для переселенцев», – добавил он.

Отметим, что проект создания этого центра реализует Львовский городской совет совместно с Украинским фондом социальных инвестиций (УФСИ) при финансовой поддержке правительства Германии.

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