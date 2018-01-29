Житель Донецка показал гуманитарку от Красного Креста (Фото) . Новости

Житель Донецка Игорь Полтавец в соцсети рассказал о гуманитарном наборе, который выдает Международный комитет Красного Креста (МККК) во временно неподконтрольном украинской власти городе.
По его словам, удалось раздобыть гуманитарную помощь от МККК, предназначенную дончанину, чье жилье было разрушено в следствии боевых действий. «Данный комплект предназначался не мне. Мне удалось найти местного жителя, который получает данную гуманитарную помощь по разрушениям. Мне удалось договориться с ним и выкупить данный комплект. Комплект, состоящий из двух ящиков, я купил за 500 руб. (263 грн по курсу "центрального республиканского банка ДНР" на 29.01.18)», – рассказал Игорь.
Так, в состав набора от МККК входит:
- 3 пачки макарон ТМ «Aro»;
- 1 пачка черного чая 200 гр;
- 2 бутылки растительного масла ТМ «Майола»;
- 8 пачек сухих дрожжей;
- 1 упаковка риса 1 кг;
- 2 упаковки гречневой крупы 1 кг;
- 5 пачек муки по 1 кг;
- 1 пачка сахара 1 кг;
- 4 банки рыбной консервы сардина ТМ «Аквамарин»;
- 2 банки тушенки говяжьей.
«Как можете заметить, вся продукция, которая имеется в ящике, украинского производства. Констатирую факт», – отметил Игорь.
В состав гигиенического набора (упакованного в меньшую коробку) входит:
- 2 шт туалетной бумаги;
- 1 уп. прокладок ТМ «Libressе»;
- 1 уп. бритвенных одноразовых станков, 5 шт;
- 1 зубная щетка;
- 1 пачка зубной пасты ТМ «Sanino»;
- 1 упаковка стирального порошка для ручной стирки;
- 1 шт. шампунь-бальзам с кондиционером;
- 1 шт. мыло.
Игорь отметил, что на каждой коробке также указано наименование продуктов, предметов и их количество.
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