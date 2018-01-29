Житель Донецка показал гуманитарку от Красного Креста (Фото) . Новости

Житель Донецка Игорь Полтавец в соцсети рассказал о гуманитарном наборе, который выдает Международный комитет Красного Креста (МККК) во временно неподконтрольном украинской власти городе.

По его словам, удалось раздобыть гуманитарную помощь от МККК, предназначенную дончанину, чье жилье было разрушено в следствии боевых действий. «Данный комплект предназначался не мне. Мне удалось найти местного жителя, который получает данную гуманитарную помощь по разрушениям. Мне удалось договориться с ним и выкупить данный комплект. Комплект, состоящий из двух ящиков, я купил за 500 руб. (263 грн по курсу "центрального республиканского банка ДНР" на 29.01.18)», – рассказал Игорь.

Так, в состав набора от МККК входит:

3 пачки макарон ТМ «Aro»;

1 пачка черного чая 200 гр;

2 бутылки растительного масла ТМ «Майола»;

8 пачек сухих дрожжей;

1 упаковка риса 1 кг;

2 упаковки гречневой крупы 1 кг;

5 пачек муки по 1 кг;

1 пачка сахара 1 кг;

4 банки рыбной консервы сардина ТМ «Аквамарин»;

2 банки тушенки говяжьей.

«Как можете заметить, вся продукция, которая имеется в ящике, украинского производства. Констатирую факт», – отметил Игорь.

В состав гигиенического набора (упакованного в меньшую коробку) входит:

2 шт туалетной бумаги;

1 уп. прокладок ТМ «Libressе»;

1 уп. бритвенных одноразовых станков, 5 шт;

1 зубная щетка;

1 пачка зубной пасты ТМ «Sanino»;

1 упаковка стирального порошка для ручной стирки;

1 шт. шампунь-бальзам с кондиционером;

1 шт. мыло.

Игорь отметил, что на каждой коробке также указано наименование продуктов, предметов и их количество.

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