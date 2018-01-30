ЕСПЧ ответил по делу о «параде пленных» в Донецке (Документ). Новости

В Европейском суде по правам человека продолжается рассмотрение дела о «параде пленных», который состоялся в неподконтрольном Донецке в 2014 году. Об этом 29 января на своей странице в Facebook рассказал адвокат Виталий Погосян.

По его словам, в ЕСПЧ идет разбирательство по делу о «параде пленных», который прошел в Донецке 24 августа 2014 года. Тогда, по словам адвоката, непосредственно за колонной пленных ехали поливочные машины, повторяя сценарий парада пленных немцев, который состоялся в 1944 году в Москве.

Виталий Погосян сообщил, что получен ответ из ЕСПЧ. «После предварительного рассмотрения вашего заявления о приемлемости суд решил, согласно статье 54 пункт 2 (b) регламента, довести заявление до сведения правительства и предложить ему предоставить письменные замечания по приемлемости и по существу дела в целом одной или нескольких жалоб, изложенных вами», – говорится в ответе.

Также Погосян отметил, что заявление было подано против России и Украины. «Хотя, я убежден, что отвечать за это преступление должна только Россия», – считает адвокат.

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