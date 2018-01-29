В «ДНР» предлагают компании Vodafone запустить связь через Россию. Новости

«Министерство связи ДНР» обратилось к компании «Vodafone» с предложением запустить связь в «ДНР» через Россию. Об этом сегодня, 29 января, заявил «министр связи ДНР» Виктор Яценко, передают местные интернет-ресурсы.

«Мы имеем возможность принять сигнал Vodafone в Ростове-на-дону. Если им (компании "Vodafone" – ред.) запрещено иметь контракты с ДНР, то у нас есть предложение о том, чтобы "Vodafone" рассмотрела возможность стыка в Ростове. Таким образом, мы могли бы в части гарантированных каналов решить вопросы у стыка коммутационного оборудования "Vodafone"», – уверяет Яценко.

Напомним, еще 11 января на всей неконтролируемой Украиной территории неожиданно исчезла мобильная связь, предоставляемая «Vodafone Украина».

С 13 января оператор «Феникс» дал возможность своим абонентам звонить на номера Vodafone на контролируемую Украиной территорию. А 20 января возможность звонить на эту территорию появилась и со стационарных телефонов в «ДНР» и «ЛНР».

С другой стороны, уже с 15-16 января Vodafone усилил мощность сигнала своих станций, расположенных рядом с линией разграничения. Это дало возможность пользоваться связью на части неконтролируемой территории. В частности, усиление на станциях в Марьинке и Авдеевке привело к тому, что Vodafone начал работать на окраинах Донецка – в некоторых местах Петровского, Кировского и Киевского районов.

Также сообщалось, что «министр связи ДНР» Яценко обратился к Vodafone с просьбой помочь восстановить его работу. «Учитывая, что Vodafone закрыл доступ оставшемуся техническому персоналу бывшего "МТС-Украина" к своему оборудованию и эти специалисты не в состоянии решать сложные коммутационные задачи, просим компанию Vodafone прислать персонал для аудита технического состояния и запуска сети на территории ДНР», – сказано в заявлении.

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