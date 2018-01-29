Ограничение Донбасса в избирательных правах приведет к радикализации общества, – социолог. Новости

Понятной информационной политики по Донбассу нет, поэтому нет единства в обществе, а принятый закон №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» нуждается в детализации. Об этом в эфире «Черноморской телерадиокомпании» рассказал эксперт фонда «Демократические инициативы» Руслан Кермач.

«Закон, который был принят, который мы почему-то называем законом о реинтеграции, где нет ни одного слова о реинтеграции. Это рамочный закон, который нуждается в детализации, в котором спрятано много подводных камней, которые мы сможем прояснить только со временем», – говорит он.

Эксперт подчеркнул, что законом №7163 обеспокоены не только граждане, но и правозащитники. «Как будут защищаться права граждан в зоне безопасности, мы знаем о расширении полномочий силовых ведомств. Будет ли обеспечено право на волеизъявление – это очень серьезный вопрос. Где будут те границы, в которых граждане смогут реализовать это право. Если будут серьезные ограничения, это будет значительным фактором отчуждения граждан, которые живут в этом шатком с политической точки зрения регионе», – считает Кермач.

По его словам, есть риск, что определенные политические силы используют вопрос реинтеграции в своих узкоэлекторальных целях, чтобы исключить тот или иной сегмент граждан из избирательного процесса. «Потому что есть определенные представления, кого могут избрать эти люди. Но кого бы они не избрали, это их выбор, и изоляция людей от избирательного процесса, может сыграть диаметрально противоположную функцию – она только радикализует общество», – отметил эксперт.

Как сообщалось ранее, по мнению социологов, большинство украинцев согласны с тем, что для урегулирования конфликта на Донбассе необходимо идти на компромиссы, но на эмоциональном уровне общество пока что не готово. Это видно и по результатам социальных опросов, проведенных в 2016-2017 годах, и в их детализации, и в региональном разрезе.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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