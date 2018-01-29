Миротворцы на Донбассе ничего не решат, – политолог. Новости

Миротворческая миссия не будет способствовать политическому урегулированию конфликта на Донбассе, а только переведет его в статус «тлеющего». Об этом в комментариях «Донецким новостям» сегодня, 29 января заявил директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко (на фото).

По мнению эксперта, ввод миротворцев не означает автоматический переход к политической части Минских соглашений. «Миротворческая миссия не решает вообще ничего. Миротворцы стоят на Кипре с 1974 года, с 92-го миротворцы стоят в Приднестровье. Это как-то помогло реинтеграции Кипра и Молдавии? Нет. Единственное, что позволяют миротворцы сделать – это, собственно, уменьшить накал военного противостояния. Это как костер. Его можно потушить, а можно чем-то присыпать и оно будет тлеть там внутри. Недаром эти конфликты называют тлеющими или мерцающими», – сказал Сергей Белашко.

По его мнению, ситуация на Донбассе «будет таким мерцающим тлеющим конфликтом». «Потом его переведут в следующую стадию, будет замороженный конфликт или отложенный конфликт», – продолжил политолог.

Он добавил, то вопросы же политического урегулирования, экономического сотрудничества и гуманитарной ситуации миротворцы никаким образом урегулировать не смогут. «Для того, чтобы это произошло, нужна политическая воля сторон, а ее, естественно нет. И война обеспечивает постоянный поток денег», – добавил директор Агентства социальных коммуникаций.

Как сообщалось ранее, президент РФ Владимир Путин заявил, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил российскому МИД внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение Совет безопасности ООН. Документ был подан в СБ ООН в начале сентября 2017 года. Позднее министр иностранных дел России Сергей Лавров уточнил, что Российская Федерация предлагает ввести на Донбасс не силы ООН, а миссию по охране наблюдателей ОБСЕ.

В свою очередь помощник президента России Владислав Сурков сообщил, что лишь малая часть из внесенных США предложений к российскому проекту резолюции о миротворцах на Донбассе приемлема.

В сентябре 2017 года Украина передала на рассмотрение партнерам из Совета безопасности ООН свое видение размещения миротворцев на Донбассе. По мнению военного эксперта Олега Жданова, Украине важно начать диалог в Совете безопасности ООН о размещении миротворцев на Донбассе, даже если переговоры начнутся с резолюции, поданной Российской Федерацией, США поддерживает украинскую позицию.

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