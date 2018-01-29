Для реабилитации детей переселенцев применяют сказкотерапию (Фото) . Новости

Для реабилитации детей переселенцев будут использовать сказкотерапию. Чтобы помочь детям забыть о вынужденных переездах, психологи овладели сказкотерапией. Авторы, иллюстраторы, издатели под руководством реабилитологов создают истории, которые помогают малышам жить дальше. Театрализованный фрагмент сказкотерапии «Туки и Зуки» показали в Харькове.

Анастасия Волкова переехала из Горловки в 2014 году, когда город начали бомбить. Вспоминает, что сложнее всего было оставить обжитой дом. Сейчас она работает в детской библиотеке и помогает деткам, которые так же покинули дом из-за вооруженного конфликта. Она героиня сказки «Туки и Зуки». «Когда это пришлось сделать во взрослом возрасте насильно, то это тоже довольно-таки неприятный момент. Когда играла, чувствовала, что у нее (героини – ред.) отчаяние, беспомощность, что она ничего не может поделать», – поделилась библиотекарь Харьковской библиотеки для детей и юношества.

Историю о двух африканских детях, которым пришлось из-за цунами оставить дома, написала врач-психотерапевт Елизавета Герасименко. «Сказка является "анальгином", сказка является той оберткой, в которую мы оборачиваем разговоры о травматическом событии. Т.е. на примере сказочных героев мы говорим о его боли, о его чувствах. И ребенок, проживая судьбы героев, он выпускает те больные чувства, которые он до этого прятал в себе», – рассказала детский врач невропатолог, психотерапевт.

В этой истории войну, обстрелы и «Грады» не называют своими именами. Это рисуют подобными ситуациями – смерчами, катастрофами, цунами. Анализируют негативные чувства и помогают от них избавиться. «Сказка обращается к интуиции, к подсознанию ребенка, и через такую мифологему помогает восстановить подсознательную веру ребенка в то, что он справится и что его будущее будет позитивным», – сказала Елизавета Герасименко.

В книге вместо обычных красочных картинок предложены антистресс-раскраски. «Во-первых, чтобы дети могли придумывать каждый свой цвет, саму гамму. Во-вторых, детализация, это успокаивает. Включается фантазия, моторика и все остальное, чтобы дети развивались», – объяснил иллюстратор Вадим Беленький.

Такая терапия помогла и детям Надежды. Занятия арт-терапией в течение полугода помогли адаптироваться им в новой среде. «Видно было, что они в своем таком мире, совершенно закрытый такой был. И благодаря сказкотерапии, хотя я скептически отнеслась, помогло», – поделилась переселенка Надежда Афанасьева.

Издали сказку силами волонтеров и самой Елизаветы. Поэтому пока вышло всего 100 экземпляров. Уже скоро электронный вариант книги появится на сайте Харьковской областной библиотеки для юношества.

Также психолог обратилась в Министерство образования Украины, чтобы ее книжку и методы включили в школьную программу. Ведь, по ее мнению, не во всех учреждениях знают, как работать с маленькими переселенцами.

По материалам видеосюжета «ПравдаТУТ» Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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