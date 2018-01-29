Вопрос по миротворцам на Донбассе решится ближе к выборам президента России, – политолог. Новости

Ключевая дискуссия по теме миротворческой миссии на Донбассе сейчас идет вокруг российского проекта резолюции, зарегистрированного в Совете безопасности ООН, и, с высокой вероятностью именно на его основе будет разрабатываться проект по миротворцам. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 29 января, в ходе пресс-конференции в Киеве заявил политический аналитик Дмитрий Корнейчук (на фото – по центру).

Эксперт уверен, что этот вопрос будет вынесен на голосование в Совете Безопасности ООН весной, ближе к президентским выборам в РФ.

«Все идет по плану. Ближе к президентским выборам в России мы увидим голосование в Совбезе ООН за ввод миротворцев. "Большая сделка" продвигается, перезапуск Минска продвигается и, я думаю, что 2018 год станет решающим в этом ключе. Сурков сказал о том, что предложения США по решению конфликта на Донбассе являются очень даже приемлемыми, в частности, потому что они предусматривают совмещение ввода миротворцев и выполнения политический части Минска», – отметил Корнейчук.

Как сообщалось ранее, президент РФ Владимир Путин заявил, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил российскому МИД внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение Совет безопасности ООН. Документ был подан в СБ ООН в начале сентября 2017 года. Позднее министр иностранных дел России Сергей Лавров уточнил, что Российская Федерация предлагает ввести на Донбасс не силы ООН, а миссию по охране наблюдателей ОБСЕ.

В свою очередь помощник президента России Владислав Сурков сообщил, что лишь малая часть из внесенных США предложений к российскому проекту резолюции о миротворцах на Донбассе приемлема.

Позже в сентябре 2017 года Украина передала на рассмотрение партнерам из Совета безопасности ООН свое видение размещения миротворцев на Донбассе. По мнению военного эксперта Олега Жданова, Украине важно начать диалог в Совете безопасности ООН о размещении миротворцев на Донбассе, даже если переговоры начнутся с резолюции, поданной Российской Федерацией, США поддерживает украинскую позицию.

Однако политолог Сергей Белашко считает, что миротворцы на Донбассе ничего не решат, и в качестве примера отметил, что миротворцы стоят на Кипре с 1974 года, с 1992-го – в Приднестровье.

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