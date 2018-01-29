В «ДНР» заявили, что о возвращении связи Vodafone не договорились. Новости

Участники минской подгруппы по безопасности в рамках прошедшей сегодня, 29 января, видеоконференции не нашли компромисса в вопросе восстановления связи Vodafone на территории «ДНР». Об этом заявил «полпред ДНР» в Трехсторонней контактной группе, «председатель народного совета» Денис Пушилин.

«Несмотря на то, что место обрыва связи находится на территории, подконтрольной украинскому правительству, а наиболее пострадавшим от отсутствия связи стало мирное население Донбасса – пожилые люди, малообеспеченные граждане, инвалиды – Украина продолжает обвинять республику в препятствовании проведению ремонтных работ», – сказано в заявлении.

Пушилин подчеркнул, что переговоры «продолжатся на заседании Контактной группы 31 января». Посредником в урегулировании данного вопроса выступит ОБСЕ.