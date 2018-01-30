В «ДНР» дочери Мармазова рекомендуют сменить фамилию. Новости

В Донецке дочери от первого брака опального сторонника «ДНР» Руслана Мармазова советуют сменить фамилию. Об этом на персональном сайте своего мужа сообщила его супруга Татьяна Мармазова (на фото), которой запрещено находится в «ДНР», поэтому она с мужем вынуждена жить в России.

Она отметила, что это связано с травлей в «республике» и, в частности, в «Донецком национальном университете ДНР» самой Татьяны Мармазовой, где она работала ранее.

«В августе 2017 г. уже отыгрались на моих коллегах, сняв их с должностей за "преступные связи с Мармазовой" (формулировка главного энергетика, сотрудника ДонНУ). Теперь решили выместить свою злобу на детях, точнее – на дочке от первого брака моего мужа Руслана – Татьяне Руслановне Мармазовой. Таня преподает на кафедре Всемирной истории ДонНУ с первых дней войны. Пользуется заслуженным авторитетом среди коллег и студентов. Она первой в ДНР защитила кандидатскую диссертацию по истории. Не без гордости замечу, что Танюша защищала научную работу на девятом месяце беременности. И защита прошла блестяще», – написала Мармазова.

Она уточнила, что «защита» диссертации состоялась в апреле 2017 года, в мае документы переданы в «ВАК ДНР», и в течении максимум 7 месяцев Татьяна Руславновна должна была получить «научную степень». Этого так и не произошло.

По словам Мармазовой, 17 января 2018 года состоялось заседание «экспертной комиссии ВАК ДНР», члены которого, руководство исторического факультета и университета начали заставлять Татьяну Руслановну забрать кандидатскую диссертацию на некую доработку. Озвучен формальный повод, что одна из ее статей опубликована хоть и в сборнике гуманитарного профиля, но не по специальности «Всемирная история». Хотя при подготовке работы, в период защиты ни у научного руководителя, ни у рецензентов и пр. такой вопрос не возникал.

«Эксперт, который в ноябре 2017 г. должен был дать заключение по кандидатской диссертации, подвергся давлению и вынужден был выйти из состава экспертов ВАК. Теперь руководство кафедры, факультета и университета прессует Татьяну, чтобы та отказалась от защиты и сама забрала свою работу», – продолжает Мармазова.

Татьяне Руслановне «откровенно намекают», что ей бы лучше перезащититься, а для верности еще и сменить фамилию. «Вдумайтесь только, сменить фамилию, чтобы кого-то там не раздражать. На это дочка ответила всем "уговорщикам", что отказываться от защиты, от семьи и от родственников не собирается», – констатировала Мармазова.

Опальная сторонница «ДНР» также заявила, что сейчас начался новый виток преследований и в отношении нее.

Так, 15 января в «ДонНУ ДНР» поступил запрос из райотдела «МВД» предоставить определенные документы, связанные с работой Мармазовой. В запросе отмечается, что требуется в рамках доследственной проверки, которую проводит «сектор по борьбе с преступность и коррупцией». «Исходя из текста документа, меня готовятся обвинить в хищении и присвоении бюджетных средств, а именно – получении мною заработной платы за 1-й семестр 2016-2017 учебного года», – прокомментировала экс-проректор.

В организации травли Мармазова обвинила, в частности, «министра образования ДНР» Ларису Полякову и ректора «ДонНУ ДНР» Светлану Беспалову.

Также она напомнила, что в базу информационного миграционного учета РФ были внесены ложные сведения о пересечении российской границы, что вылилось в судебный процесс о выдворении Мармазовой из страны (в результате депортации она должна была быть передана украинской стороне). «Не были выявлены факты, кто и с какой целью это сделал. Никакими документами мне не подтвердили легитимную возможность нахождения на территории России. Старания всех тех, кто почему-то боится моего возвращения в ДНР, не увенчались успехом», – резюмировала сторонница «ДНР».

Напомним, Татьяна Мармазова являлась проректором по воспитательной и социальной работе Донецкого национального университета, в 2014 году участвовала в организации «референдума» по созданию «Донецкой народной республики», после этого до 2016 года продолжала работать уже в «ДонНУ ДНР». Из-за неких «республиканских» размолвок Мармазова вместе с мужем были вынуждены выехать в Россию. И как заявляла в конце 2017 года экс-проректор, «вернуться домой в Донецк для меня пока небезопасно».

Супруги падали документы на получение российского гражданства, однако Мармазовой было отказано «с формулировкой о том, что я угрожаю конституционному строю Российской Федерации и ее территориальной целостности». Также 12 декабря 2016 года супругам было отказано даже на оформление временного проживания в одном из отделений ФМС Тулы.

29 мая 2017 года в Туле Мармазову задержали за нарушение миграционного законодательства России. Ей был вынесен приговор в виде «мягкой» депортации – Мармазова должна добровольно покинуть страну, без сопровождения конвоя.

После Тульский областной суд отклонил апелляцию Татьяны Мармазовой на решение о ее депортации из России. Мармазова написала открытое письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой дать ей российское гражданство. В итоге Зареченский районный суд г. Тулы приостановил решение о выдворении за пределы РФ Татьяны Мармазовой.

Сейчас семья остается в России, однако из-за отсутствия официального разрешения на проживание, Мармазова не может устроиться на работу.

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