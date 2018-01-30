На Донетчине спасатели продолжают тушить пожар в шахте. Новости

Продолжается пожар на шахте в Покровске. Об этом 29 января на своей странице в Facebook сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

«Шахтоуправление "Покровское", содержание СО на выходящей струе уменьшилось втрое, но это в несколько десятков раз превышает норму», – написал Волынец.

«Горные спасатели активно пытаются локализовать пожар, горные инженеры предлагают применить новый способ преодоления пожара, который еще не применялся в Украине – бурение скважины с поверхности диаметром 114 мм на глубину почти 1 км – для того чтобы подать соответствующий глинистый раствор», – добавил он.

По словам Волынца, все это – последствия ЧП, которое произошло 22 января.

Ранее сообщалось, что 22 января в Донецкой области 8 шахтеров пострадали в результате вспышки метана на частном предприятии «Шахтоуправление "Покровское"» (Покровск).

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