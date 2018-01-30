Громада Луганщины в телепроекте соревнуется за 1 млн грн. Новости

Новопсковская громада (Луганская обл.) принимает участие в телепроекте «Громада на миллион». Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

28 января на телеканале «1+1» стартовало новое реалити-шоу «Громада на миллион». Принимают участие в телепроекте 5 из 665 объединенных громад Украины, победители флешмоба. Среди них – Новопсковская громада Луганской области.

В реалити-шоу громады должны справиться с рядом испытаний, доказав, что они умеют вести бизнес и развивать потенциал своего региона. Только одна получит главный приз – 1 млн грн на реализацию своих проектов от фонда WNISEF.

Отметим, что Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) – первый в Украине и Молдове региональный фонд прямых инвестиций, основанный на деньги правительства США через Агентство США по международному развитию (USAID).