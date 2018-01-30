Компромиссы для урегулирования конфликта на Донбассе разделяют украинцев, – социолог. Новости

Компромиссы для урегулирования конфликта на Донбассе разделяют украинское общество, и с этим необходимо работать уже сейчас, объясняя необходимость тех или иных шагов, иначе в будущем это может привести к политической дестабилизации. Об этом в эфире «Черноморской телерадиокомпании» рассказал эксперт фонда «Демократические инициативы» Руслан Кермач.
«Если брать в общем плане, то компромиссы – они разделяют. Тут необходимо работать с обществом и вырабатывать грамотную коммуникативную стратегию. Те компромиссы, которые мы включали [в опрос], это – предоставление особого статуса [Донбассу], принятие закона о нейтральном (внеблоковом, – прим.) статусе [Украины], внесение изменений в Конституцию о придании русскому языку статуса государственного», – говорит он.
По его словам, согласно результатам опроса, в общенациональном разрезе статус русского языка в качестве второго государственного большинство украинцев не поддерживают. «Если смотреть в региональном разрезе, это неприемлемо для 68% запада, 57% центра. Приемлемо для 54% юга, 44% востока. На Донбассе эту опцию большая часть граждан считает неприемлемой – 48%, тогда как приемлемо – 38%», – озвучил данные опроса Кермач.
Эксперт отметил, что мнение жителей Донбасса ощутимо отличается от мнений жителей восточной Украины и юга страны. «Если говорить о готовности к компромиссам, притяжения к России или уступках, то мы видим, что более склонны к этому жители южных регионов, чем на Донбассе. Это очень интересный прецедент», – сказал он.
Социологи считают, что вопрос амнистии и другие компромиссные решения по Донбассу после его возвращения под юрисдикцию Украины могут вызвать волну непонимания в обществе, потому что нужно и важно выстраивать коммуникативную модель восприятия для украинцев.
«Урегулирование любого конфликта предусматривает амнистию, так или иначе вопрос к этому подойдет. Одно дело, когда мы говорим об участниках боевых действий, другое дело – люди, которые работали в школах, преподавали там условно историю "Новороссии", или работали в "государственных" ведомствах. Они не совершали уголовных преступлений, но работали на "систему". Возникает вопрос, как быть с этим. И здесь нужно очень тщательно работать с обществом», – отметил Кермач.
Как сообщалось ранее, по мнению социологов, большинство украинцев согласны с тем, что для урегулирования конфликта на Донбассе необходимо идти на компромиссы, но на эмоциональном уровне общество пока что не готово. Это видно и по результатам социальных опросов, проведенных в 2016-2017 годах, и в их детализации, и в региональном разрезе.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»
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