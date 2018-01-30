Украинцы за миротворцев, но против широких полномочий президента на Донбассе, – опрос. Новости

Согласно результатам социологического опроса, проведенного в 2017 году, большинство украинцев поддерживают введение миротворческой миссии на Донбасс для урегулирования конфликта, но не поддерживают расширение полномочий президента Украины в принятом законе №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях». Об этом в эфире «Черноморской телерадиокомпании» рассказал эксперт фонда «Демократические инициативы» Руслан Кермач.

«На 4% увеличилось число граждан по Украине, которые считают полную амнистию для всех участников боевых действий против украинских войск приемлемой – с 12% до 16%. В тоже время неприемлемым это считает абсолютное большинство – 58%, но в 2016 году таких было 68%. Есть уменьшение», – говорит он.

По его словам, также получены первые результаты опроса на предмет того, какие международные инициативы могли бы способствовать урегулированию конфликта на Донбассе. «Большинство граждан считают, что будет способствовать усиление санкций ЕС к России, укрепление Вооруженных Сил, проведение специальных операции для постепенного освобождения оккупированных территорий и введение временной администрации ООН при поддержке миротворческих сил для управления территориями на время вывода российских войск», – продолжает эксперт.

При этом социолог отметил, что большинство украинцев против расширения полномочий президента, как это прописано в принятом законе №7163. «Не поддерживают это преимущественно граждане, только около 20% поддерживают, тогда как 40% выступают против. Закон вступает в противоречие, он во многих аспектах противоречит общественному мнению», – сказал он.

Как сообщалось ранее, по мнению социологов, большинство украинцев согласны с тем, что для урегулирования конфликта на Донбассе необходимо идти на компромиссы, но на эмоциональном уровне общество пока что не готово. Это видно и по результатам социальных опросов, проведенных в 2016-2017 годах, и в их детализации, и в региональном разрезе.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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