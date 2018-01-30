Сводка из зоны АТО за 29 января: версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки в целом зафиксирован 1 обстрел украинских позиций. Об этом сегодня, 30 января, сообщили в штабе АТО.

На донецком направлении около трех часов ночи противник в течение 45 минут вел огонь по силам АТО из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Каменка.

На других участках нарушений режима прекращения огня не наблюдалось.

В «ДНР» сообщают, что «за прошедшие сутки ВС Украины 7 раз нарушили режим прекращения огня. Применялись минометы калибрами 82 и 120 мм, вооружение БМП, различные типы гранатометов и стрелковое оружие. Под огнем оказались районы 7-ми прифронтовых населенных пунктов. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов по территории Донецкой народной республики – 91 единица. Наиболее интенсивному огню подверглись прифронтовые населенные пункты на донецком направлении».

Также сообщается, что «армия Украины ночью около трех часов обстреливала из стрелкового оружия поселок Александровка Петровского района Донецка».

На момент подготовки материала в «ЛНР» свою версию ситуации вдоль линии соприкосновения не обнародовали.