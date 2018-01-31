В «ЛНР» рассказали о трудовой миграции и заработках в Абхазии. Новости

Из «Луганской народной республики» и в частности из неподконтрольного Луганска жители ездят на заработки в Абхазию, зарабатывают 15-20 тыс. руб. (7,5-10 тыс. грн по курсу «госбанка ЛНР» на 31.01.2018) в месяц. Об этом в эфире одного из «республиканских» телеканалов заявил представитель Абхазии в «ЛНР» Александр Красноперов.

«Лично я прошлым летом отправил и предоставил, благодаря своим родственникам и знакомым, 150 рабочих мет. Люди приезжают, им предоставляют бесплатное жилье, бесплатное питание плюс нормальная зарплата – от 15 до 20 тыс. руб. наличными. Люди могут поехать, насобирать деньги и отправить сюда в Луганск, пополнить бюджет Луганска», – говорит он.

По его словам, в Абхазии несколько предприятий сформировали востребованные вакансии для «ЛНР». «Востребованы на сегодня гувернантки, горничные, официанты, электрики, сантехники, на станции технического обслуживания, строительные профессии», – утверждает Красноперов.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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