Итоги программы «Доступное жилье»: Кто сколько квартир получил в 2017 году. Новости

В 2017 году среди всех участников программы «Доступное жилье» 60% получателей квартир стали именно переселенцы. Об итогах прошлого года в эфире «Громадського радіо» рассказал председатель правления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству Сергей Комнатный.

«В прошлом году за месяц работы приняли 1670 пакетов документов от кандидатов на участие в данной программе, из них 1272 – семьи переселенцев, 272 – семьи участников АТО и 126 семей – другие категории граждан. Всего денег у нас было 30 млн грн, которых хватило на 91 семью. Мы подписали договора, и выплатили государственную поддержку», – говорит он.

По его словам, программой «Доступное жилье» в 2017 году воспользовались все три возможных категории участников – переселенцы, участники АТО и люди, нуждающиеся в улучшении жилищных условий. «Из 91 семьи 65 семей переселенцев смогли обеспечить себя жильем, 17 семей участников АТО и 9 – другие категории граждан. Из 65 семей переселенцев, которые приняли участие в программе, почти 50 уже стали собственниками квартир, потому что постоянно мониторим ситуации со сдачей объектов недвижимости в эксплуатацию», – сказал Комнатный.

Он отметил, что в 2018 году с возобновлением принятия документов на программу «Доступное жилье», по которой государство компенсирует 50% стоимости недвижимости на первичном рынке, очереди на их подачу не уменьшаются.

Напомним, 16 января Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству возобновил прием заявок на участие в программе «Доступное жилье». В этом году на нее предусмотрено в государственном бюджете Украины 100 млн грн.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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