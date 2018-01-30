На Луганщине посчитали переселенцев. Новости

На Луганщине зарегистрировано более 294 тыс. переселенцев. Об этом сегодня, 30 января, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации, ссылаясь на данные городских и районных управлений социальной защиты населения Луганской области.

По состоянию на 25 января 2018 года на Луганщине зарегистрировано 294 819 внутренне перемещенных лиц, которые составляют 263 873 семьи.

Из общего количества переселенцев:

25 058 – дети,

7689 – лица с инвалидностью,

213 666 – пенсионеры.

В пресс-службе также сообщают, что за назначением пособия обратились 72 926 семей. Помощь назначена 59 441 семье, для 12 909 процесс назначения продолжается.

В январе 2018 года Министерством социальной политики Украины профинансированы 18,2 млн грн ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам Луганщины, что полностью соответствует заявкам управлений социальной защиты населения области.

Напомним, в Минсоцполитики рассказали, сколько в Украине переселенцев из Донбасса.

Читайте также: