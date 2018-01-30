В «ЛНР» заявили о договоренностях по поставкам угля с Турцией и Абхазией. Новости

«Луганская народная республика» якобы договорилась о поставках угля через порт Абхазии в Турцию. Об этом в эфире одного из «республиканских» телеканалов заявил представитель Абхазии в «ЛНР» Сергей Ладария.

«По углю мы сейчас вышли на турецкие компании, которые согласны сотрудничать, именно по поставкам угля через порт Очамчира (Абхазия, – прим.). Сейчас у нас стадия переговоров идет, отрабатываем тарифы, чтоб все сходилось, как хочет турецкая сторона, и Луганск, и Абхазия были в финансовом отношении довольны. Очень большие затраты несутся сейчас при этом», – говорит он.

Ладария заверяет, что сейчас переговоры с Абхазией также ведут кирпичный завод «Фагот» и завод по переработке дикого камня «Спектр». «Для экономики Луганской народной республики это существенно. У нас готовы уже склады и базы, которые примут это. Переговоры я провел в Абхазии, их там ждут», – сказал он.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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