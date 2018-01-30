В «ДНР»: В Макеевке в училище обрушилась кровля. Новости

В неподконтрольной украинским властям Макеевке в учебном заведении произошло обрушение кровли. Об этом сегодня, 30 января, сообщает пресс-центр «МЧС ДНР».

Сообщается, что обрушение кровли учебно-административного корпуса «Макеевского профессионально-технического училища ДНР» на улице Кирова в поселке Ханженково произошло в ночь с 27 на 28 января.

В «МЧС» отмечают, что здание корпуса двухэтажное, размером 90х20 м, кровля шиферная – по деревянной обрешетке. Обрушение кровли произошло на площади 420 кв. м, кроме того, на фасадной и тыльной стене здания обрушился облицовочный кирпич на площади 40 кв. м.

Погибших и пострадавших в результате инцидента нет.

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