Дешевле, чем в России: Абхазия планирует закупать муку в «ЛНР». Новости

В «Луганской народной республике» создали совместное предприятие с Абхазией по переработке зерновых в муку. Об этом в эфире одного из «республиканских» телеканалов заявил представитель Абхазии в «ЛНР» Сергей Ладария.
«Была создана луганско-абхазская инвестиционная компания по переработке зерновых. Мы здесь инвестируем деньги в сельское хозяйство, в зерновые, перерабатываем здесь в муку, и отсюда потом будем вывозить на территорию Абхазии. Это получается дешевле, чем закупать в Российской Федерации, выгоднее. И возможность снижения цены на хлеб у нас будет реальнее», – сказал он.
Как сообщалось ранее, Сергей Ладария также утверждает, что «Луганская народная республика» договорилась о поставках угля через порт Абхазии в Турцию.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»
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