Дешевле, чем в России: Абхазия планирует закупать муку в «ЛНР». Новости

В «Луганской народной республике» создали совместное предприятие с Абхазией по переработке зерновых в муку. Об этом в эфире одного из «республиканских» телеканалов заявил представитель Абхазии в «ЛНР» Сергей Ладария.

«Была создана луганско-абхазская инвестиционная компания по переработке зерновых. Мы здесь инвестируем деньги в сельское хозяйство, в зерновые, перерабатываем здесь в муку, и отсюда потом будем вывозить на территорию Абхазии. Это получается дешевле, чем закупать в Российской Федерации, выгоднее. И возможность снижения цены на хлеб у нас будет реальнее», – сказал он.

Как сообщалось ранее, Сергей Ладария также утверждает, что «Луганская народная республика» договорилась о поставках угля через порт Абхазии в Турцию.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

Читайте также: