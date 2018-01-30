Пожар в лицее на Луганщине: Эвакуированы 177 человек (Фото). Новости

В Кременной (Луганская обл.) спасатели ликвидировали пожар в лицее-интернате с усиленной военной подготовкой. Об этом сегодня, 30 января, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.

Сообщение о пожаре в лицее-интернате с усиленной военной подготовкой по ул. Мичурина, поступило в службу спасения «101» сегодня в 4:53.

Прибыв на место происшествия, спасатели 21-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Луганской области установили, что в комнате подвального помещения пищеблока горит холодильник. С помощью звена газодымозащитной службы и обслуживающего персонала корпуса были эвакуированы 177 человек, из которых 174 – дети.

Пожар локализован в 5:15 и ликвидирован в 5:40, во время происшествия никто не пострадал.

Возможная причина пожара – замыкание электрического провода морозильной камеры холодильника.

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