В «ДНР» закрываются пункты обналичивания денег, – соцсети. Новости

Из неподконтрольной Макеевки уходят точки обналичивания и перевода денег. Об этом сегодня, 30 января, сообщают местные жители в соцсетях.

«Мы прошлись по пунктам обнала в центре Макеевки, и, как оказалось, большинство пунктов в дневное время уже были закрыты, либо полностью закрываются в ближайшие дни. К примеру, пункт обнала на "Красном рынке" сократил время работы, и уже в обед там никого не было, как нет теперь и людей, которым он нужен, пункты по Московской улице просто закрыты по неизвестной причине. Единственный работающий пункт мы нашли недалеко от АС "Плехановская", у них помещение возле рынка. Но, по заявлению работников, и он будет полностью закрыт с 1 марта», – пишет автор поста.

Макеевчанин решил выяснить, из-за чего закрываются пункты. По его словам, причина главная закрытия – отсутствие связи МТС. «Все, шеф сказал, закрываем точки, так как две недели уже, считай, без выручки, начали работать в убыток себе. Две недели ждали, может наладится связь МТС, и люди снова пойдут совершать переводы, обналичивать деньги, но вместо это легла даже последняя связь "Феникс". С Ощадбанком и другими банками люди теперь не могут работать вообще, с ПриватБанком, через приложение "Приват 24" могут работать единицы, с другими банками Украины и РФ мы не можем работать так же из-за отсутствия связи МТС, роуминга и так далее. Если не вернется связь МТС для банкинга и звонков в Украину, РФ, роуминга – думаю, закроются и остальные точки», – сообщил автору поста работник одного из пунктов.

Кроме того, в соцсетях со ссылкой на источники, близкие к «минсвязи ДНР» сообщают, что подобные точки будут открыты в отделениях «Почты Донбасса». «Теперь еще один инсайд. Один из наших источников, близкий к министру связи ДНР Яценко, заявил, что Яценко вместе с министром доходов и сборов в ближайшем будущем планируют открытие подобных точек для обналичивания и переводов денег в отделениях "Почты Донбасса". Во всяком случае, минсвязи с миндохом прорабатывает такую возможность. Чтобы, так сказать, процент от обнала и перевода не шел "налево", а шел, куда надо», – сообщает автор поста.

Возможная инициатива по открытию пунктов обналичивания средств в отделениях «Почты Донбасса» встретила поддержку среди местных жителей:

Лида Рассказова: «Если процент будет ниже, то пусть открывают»;

Александр: «Я за "Почту Донбасса", т. к. среди этих менял часто встречались мошенники»;

Инна: «Им действительно надо шевелиться в этом направлении. Только не пойму, чего на почте, а не в банках. Я представляю, как пожилые бабульки, работающие на почтах, будут тупить»;

Екатерина: «Да при желании они бы могли уже давно открыть такие точки и поставить низкий процент, тогда бы к ним все топали»;

Евгения: «Вы хотите переплачивать барыгам или чтоб развивалось все в республике, наполняя при этом бюджет?!»;

Ольга: «Пусть открывают, конечно, однозначно! Может, и процент норм будет, и не будет этих проблем с обналом. Я один раз по Донецку на такси прокатала около тыс. руб. чтобы найти обналичивание. Правда, киви-кошелька. Неоднократно было такое, что все точки разом закрывались. В Донецке, например, киви 5%, у нас в Макеевке возле ЦУМа – 9%»;

Юлия: «Да пусть хоть что-то сделают, лишь бы обналичить можно было».

Есть и такие люди, которые не верят в закрытие частных пунктов обмена и относятся к ситуации иронично:

Виктория: «Обналичивала на Красном рынке 3 дня назад. Все там нормально. Людей было даже больше, чем раньше»;

Милана: «Низкий процент? Насмешили...»;

Василиса: «Ну, это не удивительно! Теперь рейдерство в законе, начиная с рынков... Так сказать, отжал – и "заработал"! Очень удобно! Это ж надо так придумать – одним рубильником сразу несколько "зайцев"»;

Виолетта: «Интересно, а как "Почта Донбасса" поможет обналичивать деньги с электронных кошельков и карт без МТС? Или у них какие-то супервозможности, о которых народ не знает?»;

Кот: «Скоро почта будет центром Вселенной. Биткоины будут менять, вебмани, яд, киви... "Феникс" продают, марки ДНР (давно планировали людей на письма перевести), и все это в бюджет, в бюджет. Скоро тетки на почте будут получать больше министров».

Как сообщалось ранее, в декабре в «ДНР» начался «передел» рынка обналичивания. «Всех банально прессуют и требуют о***ненных сумм или чтобы отдали полностью этот бизнес. Под кого именно, мы узнаем очень скоро. О народе никто ж не подумал, что кто-то зарплату получает, кто-то от родных помощь и т. д. Видимо, совесть совсем покинула эти края», – отмечал дончанин.

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