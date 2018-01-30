Стереотипы и жилье: Как обустраиваются переселенцы в Виннице. Новости

В Виннице основная часть переселенцев занимается поиском жилья самостоятельно, есть места компактного проживания, но их немного, а жилищные проекты – пока только в планах. Об этом в эфире «Громадського радіо» рассказала советница по вопросам внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) Министерства социальной политики и Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Людмила Неверицкая.

«У нас есть места компактного проживания. Может в других регионах есть модульные городки, которые построили, у нас это просто общежития. Это спортивное общежитие для спортсменов в Жмеренке. Это общежитие в Виннице для педагогических работников, также есть место компактного проживания крымских татар в селе Новая Гребля, которое они перестроили за грантовые деньги и там проживают», – говорит она.

По ее словам, большинство переселенцев в индивидуальном порядке ищут жилье. «Ищут какие-то общежития, которые приватизированы и их снимают, потому что рентная плата за общежития намного меньше... Местные активисты совместно с органами власти пытаются что-то разработать именно на региональном уровне. Речь идет о жилищном кооперативе, вырабатываются процедуры, потому что в государственном бюджете не заложены средства на глобальную программу для выделения жилья для ВПЛ, поэтому пытаются что-то делать тут», – продолжает Неверицкая.

Советник МинВОТ и Минсоцполитики также отметила, что местные власти готовы выделить активистам-переселенцам из общественной организации земельный участок для реализации жилищного проекта, но для проекта нужны грантовые программы на финансирование этой кооперации. «Реально, чтобы посмотреть и сфотографировать пока нельзя, но этот вопрос в нашем регионе поднимается уже длительное время. Местные власти готовы на диалог, разработку процедуры и на выделение участка земли», – сказала она.

Людмила Неверицкая добавила, что в вопросах съемного жилья для переселенцев в Виннице существуют определенные стереотипы. «Я точно знаю, что много риелторов, агентов по недвижимости отказываются работать с переселенцами до сих пор. Это странно, и на мой вопрос: "Почему?" – рассказывают, что где-то что-то слышали, что кому-то квартиру разгромили, кому-то еще что-то», – отметила она.

Как сообщалось ранее, в Виннице официально зарегистрированы 11 тыс. переселенцев, но эта цифра может быть гораздо выше, так как не все хотят получать этот статус.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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