На Луганщине для реагирования на «сложные случаи» создают новый спецназ. Новости

В Управлении патрульной полиции Луганской области создают новое спецподразделение для реагирования на «сложные случаи». Об этом сегодня, 30 января, сообщает пресс-служба Патрульной полиции Луганской обл.

С января в патрульной полиции Луганщины начали тренировки бойцы спецподразделения тактико-оперативного реагирования «ТОР», который будет заниматься сложными вызовами, с которыми обычные наряды патрульной могут не справиться.

Отбор проходил среди действующих сотрудников патрульной полиции, которые лучше всех справились с бегом на 3 км, 100 м и тестом Купера. Полицейские, которые успешно пройдут обучение, уже вскоре начнут службу по эффективной охране общественного порядка и деэскалации конфликтов во время массовых мероприятий.

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